劉允祐已盡全力！

首踏五環舞台享受過程 巴黎奧運公路單車賽，首戰奧運的香港代表劉允祐踩逾200公里後「上岸」，未能完成賽事，賽後他大感失望，但已盡全力，期待香港單車隊未來會有完整隊伍。

巴黎奧運男子公路單車賽全程長達273公里，港隊為適應時差和環境，提早近一個月到法國備戰，劉允祐力戰下只差四分一就能在夏樂宮前的特羅卡德羅衝線，賽後難免感到失望，他說：「我覺得今天發揮得一般般，其實最近的狀態是不錯的，今天反而沒有那麼好，170至180公里左右開始體能下跌，最後踩了200多就‥‥‥」他形容這可能是他唯一一次來到奧運舞台，故他盡量享受其中。

盼重組公路單車隊 由爭取奧運資格到最後出戰奧運，期間香港公路單車隊幾乎解散，劉允祐回顧過去幾年經歷時不禁落下男兒淚，「其實前幾年我想過放棄，現在雖然未爭到很好的成績，但都總算達到了一些目標，多謝自己沒有放棄。」他昐望香港未來有更多人投入公路單車運動，可以重組公路單車隊。

另外，比利時單車選手艾弗奈保以6時19分34秒首名衝線成功奪金，連同早前男子個人計時賽的首面金牌，成為歷史上首位在同屆奧運包辦兩個公路單車項目金牌的車手。