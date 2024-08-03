9月作客斐濟 港隊有初選名單
香港男子足球代表隊9月到斐濟參加三角賽，足總昨日公布初選名單，其中標準流浪小將趙正宇首獲「大港腳」徵召。
港隊將於9月2日至8日遠赴斐濟，與主隊及所羅門群島合演三角賽。足總昨日公布46人初選大軍名單，當中8名外流兵包括孫銘謙、安永佳、勞烈斯、徐宏傑及余煒廉等，而杜俊暉和米高暫時未有班落，標準流浪小將趙正宇則首度入選。
港隊預定9月2日在將軍澳足球訓練中心展開操練，並於當日下午啟程飛往斐濟，先後與所羅門群島及斐濟「拍跳」。值得一提，足總今次名單洩露了龐焯熙加盟均業北區，而亞歷斯祖則獲瑞典球會外借重返東方。鄧文滔報道
港隊初選名單
門將：龐焯熙（均業北區）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）
後衞：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、
亞歷斯祖、黃梓浩（東方）、 勞烈斯（廣西平果哈嘹）、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安（傑志）、
周子謙、李毅凱、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（蘇州東吳）、
余煒廉（無鍚吳鈎）、徐宏傑（雲南玉昆）
中場：趙正宇（標準流浪）、林衍廷、余在言（東方）、鄭展龍、顏卓彬、趙聡悟、陳俊樂（傑志）、
顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：馬希偉、吳宇曦、黃皓雋（東方）、
劉智樂（標準流浪）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、
艾華、 史提芬彭利拿（冠忠南區）、安永佳（深圳新鵬城）、張憙延、艾華頓（理文）、杜俊暉、米高
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：