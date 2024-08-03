9月作客斐濟 港隊有初選名單

港隊將於9月2日至8日遠赴斐濟，與主隊及所羅門群島合演三角賽。足總昨日公布46人初選大軍名單，當中8名外流兵包括孫銘謙、安永佳、勞烈斯、徐宏傑及余煒廉等，而杜俊暉和米高暫時未有班落，標準流浪小將趙正宇則首度入選。