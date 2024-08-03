禁藥風波：張雨霏：點解唔質疑菲比斯？

昨日凌晨巴黎奧運女子200米蝶泳決賽，中國「蝶后」張雨霏取得銅牌，衞冕失敗淒然落淚。中國泳壇近年捲入禁藥風波，有記者暗示中國泳手創出佳績是「不可能」時，張雨霏就霸氣反擊：「為何沒有人去質疑菲比斯？」

衞冕的張雨霏是今屆200蝶金牌大熱，她在頭100米都處於領先，可惜之後被加拿大的麥恩杜殊及美國泳手史密芙過頭，只能以2分05秒09取得季軍。早前在100蝶摘銅的她表示：「昨天發燒，今日好了又遇上生理期，整個人右邊都麻掉……就是死也要死在泳池吧！」

賽後有記者又提到禁藥問題，指不少外國媒體認為中國泳手潘展樂以破世績於100自摘金屬「不可能」，張雨霏即怒氣回應：「在奧運前，潘展樂和我們其他隊友一樣不斷接受藥檢，這一星期從未間斷，為甚麼中國運動員游得快要被質疑？菲比斯拿到7金、8金時，為甚麼沒人敢去質疑他？列迪姬每屆都拿到金牌，為甚麼沒人去質疑她？」

列迪姬榮膺「美國牌后」 至於美國泳隊繼續添牌，周四在女子4×200米自由泳接力賽，屈居於澳洲之下取得銀牌。成員之一的列迪姬生涯累積第13面奧運獎牌，成為奧運史上獲牌最多的美國女選手。

列迪姬於今屆奧運已經收獲1金1銀1銅，個人奧運生涯累積獲得8金4銀1銅，超越前輩珍妮湯遜在雅典奧運保持了20年的紀錄，其8金成就亦僅較前蘇聯體操好手拉蒂尼娜（9金）少一面。列迪姬今屆還會出戰800米自由泳，有望再創里程碑。