無緣爭牌馬君正：「一生懸命」追夢

巴黎奧運滑浪風帆5日初賽於周四結束，港將鄭清然、馬君正雖一度在單場比賽取得佳績，惟最終各排在男、女子組第13及第14位，無緣躋身獎牌賽。

賽會原定於周四進行最後5場初賽，惟馬賽風勢依然偏弱，一再延遲之後只能進行3場賽事。鄭清然在首場取得第5名，惟在其後只能以第19及第15名衝線，結果總成績排第13，但仍是亞洲選手中最高。

女子組方面，馬君正於周四首場賽事偷步犯規，其後兩場賽事分別取得第15及第10位，以總成績第14名完成初賽。由於初賽總成績前10名才可晉級周五晚上舉行的獎牌賽，意味兩名港將的巴黎奧運之旅告一段落。

盼大眾繼續支持港將 馬君正賽採訪後眼泛淚光，「大頭妹」感觸表示希望無論得獎與否，市民都能繼續關注和支持香港運動員：「我看到好多很值得尊敬的運動員，石偉雄、鄧俊文、謝影雪『一生懸命』地去追求運動夢想。其實不該因為選手去不去奧運，或是有獎牌與否，去定斷他們應否選擇去堅持，或受大眾市民留意關注。」