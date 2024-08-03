遠征444公里走訪單車館

香港單車隊自「牛下女車神」李慧詩退役後進入新一頁，劉允祐和李思穎將出戰男、女子公路單車賽及女子場地單車全能賽。港隊7月初已抵達法國，記者日前特意乘車4.5小時由巴黎市中心到法國西部近郊地區布列塔尼的盧代阿克單車館，一探單車隊訓練基地。

記者早上5時半由巴黎第17區出發，查看「google map」時，驚見車程長達444公里，最後要「搭勻」地鐵、高鐵以及巴士，4.5小時車程才能到達。落車後走20分鐘才到盧代阿克單車館，附近人煙罕至，甚至沒有餐廳和超市。港隊總教練達海飛稱，選擇偏遠地區有其原因：「選手村不便訓練公路單車，而這裏有合適路段訓練，更重要的是我希望盡量減低來自奧運舞台的壓力。」

香港單車隊每周參加當地業餘比賽，寓賽於操，達海飛指，李思穎屬耐力型選手，故多參加公路賽可以鍛煉她的體能，對場地單車全能賽都有幫助。李思穎是20年來首個兼戰場地和公路單車的香港選手，她期望成為香港首個能在奧運完賽的女車手：「我們在法國已經三個星期，每個禮拜日都有比賽，公路上的準備可能會好一點，因為我們有時會參加業餘男子組賽事，男子速度更加高，我的過彎速度亦有提升，這些都是在這裏新學到的東西。」

劉允祐今男子公路賽登場 今屆男女子組賽道長達273公里及158公里，多達2800米攀升，兩位初戰奧運的港將更要和環法職業車手比拚，絕對是越級挑戰。至於今日率先披甲的劉允祐則表示，奧運最大目標是完成賽事，相信透過每周比賽能提升狀態，為正賽做好熱身。

李思穎指苦練公路賽對場地賽也有好處。 劉允祐