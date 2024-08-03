亮相冠軍公園感震撼 何詩蓓：最特別一屆！

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）於巴黎奧運勇奪兩面銅牌，前日去到位於艾菲爾鐵塔下的「冠軍公園」，與來自世界各地的遊客和觀眾與運動員分享贏牌的喜悅。現場有近萬人入場，Siobhan形容場面震撼，大讚現場氣氛熱烈：「第一次有這樣的體驗，這是一場盛大的慶祝派對，香港都應該搞番個！」

是日天氣炎熱，仍無阻大量粉絲入場。當「女飛魚」何詩蓓走出「T台」時，現場歡呼聲不斷，不少人更揮動區旗，場面震撼。Siobhan拍下現場「盛況」後，耐心地和粉絲合照，又不忘和五環鐵塔「selfie」，記錄這個難忘時刻。

Siobhan不停應粉絲要求停下來合照，結果足足花了20分鐘才走完。她接受訪問時笑言，從未試過「行天橋」，起初感到尷尬，但很快就被粉絲熱情融化：「Runway好長、好多人，我都唔知做乜好，但見到香港區旗，聽到廣東話，有種熟悉的感覺，想不到這麼多香港人來。我一聽到廣東話我就：『咦，香港嘅。』，然後走過去。今日天氣好熱，不知道他們排隊排了多久，所以我是應該停下來的。」

何詩蓓今屆擔任持旗手，又來到有萬人為她慶祝贏獎牌的「冠軍公園」，成為她最特別的一屆奧運：「雖然這是我第3次去奧運，但我希望抱新鮮感去參與，我不希望有種『又住選手村、又是在泳池』的感覺，我想每樣都有驚喜、『嘩』的感覺，今次我覺得有這個『wow factor』（驚喜元素）。」

今晚轉戰混合接力 Siobhan完成個人項目後，今晚會轉戰4×100米混合泳接力，「詩蓓」會負責港隊蛙泳一棒，加上今場有可能是「五朝元老」歐鎧淳運動員生涯最後一場奧運賽事。