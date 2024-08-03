「劍神」凱旋逼爆機場 張家朗︰最想食香港嘢！

港隊巴黎奧運劍擊代表一連兩日返港，繼女子重劍金牌得主「微笑劍后」江旻憓後，昨晨輪到成功衞冕男子花劍的「世一」張家朗凱旋而歸，吸引大批市民專程來到機場接機，場面墟冚。落機後這位「香港劍神」笑言︰「最想食番香港嘢！」

張家朗大約在昨日早上7時許抵港，雖然坐足18個鐘飛機，加上航班延誤1個多小時，但「香港劍神」心情明顯未受影響，出閘後不斷向大家揮手致謝，之後又拿出奧運金牌，「擺甫士」讓在場記者拍照，以及接受訪問，表現親切。

盼來屆劍擊隊入圍團體賽 張家朗表示︰「取得金牌很開心，成功衞冕自己亦難以相信，因非常困難，很久沒有人試過。 劍擊隊連續兩年奪金，很值得高興，同時這亦證明了上一代前輩『種出來的樹』，由下一輩去收成，故並非只屬於我們的功勞。」除此之外，他又提到除劍擊隊外，其餘香港運動員同樣很努力在奧運爭取好成績，即使有沒有獎牌，也很值得尊敬。

成功衞冕奧運金牌後，「家朗」表示暫未考慮下屆奧運事宜，透露現階段會先放假。他又笑言回港後第一時間最想「食番香港嘢」：「因太早去法國，很少接觸亞洲食物。」不過「家朗」亦提到希望來屆男花隊能在奧運團體賽亮相：「今屆唯一可惜是團體未能出線奧運，其實我們有很好成績，世錦賽取得銅牌，兩個分站亦有獎牌。（未入圍）絕對屬於無形打擊，希望下屆可以努力，爭取入圍和創造好成績。」

未想到獎金用途 另外，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今屆加碼，奧運金牌運動員可獲600萬港元獎金，惟「家朗」坦言仍未去想會如何運用：「我仍未想到處理獎金方面，因為比賽之前狀態不是太好，此刻仍在消化衞冕這件事情，會先集中檢討表現，爭取繼續進步，為之後比賽努力。」

至於「家朗」在4強獲勝後，慶祝時做出的「伸脷」動作，被外界指舌頭脷苔偏厚，推斷比較「濕熱」，對此他亦有作出回應：「因為之前喝了補充、能量飲品和啫喱，應該與濕熱沒有關係。」除了脷苔問題外，網民亦非常關注其感情狀況，有傳他已明花有主，正與法國女劍手Solene Butruille蜜運，他卻未有正面回應：「大家看到甚麼就是甚麼，我亦沒有更多可以告訴大家！」圖、文：李浚湣