居里僅得3分夢幻隊照入8強

美國男籃「夢幻隊」昨日繼續出擊巴黎奧運，在分組賽C組的第二場比賽對陣南蘇丹，美國隊以103比86大勝對手，連贏兩仗率先奪得8強席位。

美國隊今場沿用勒邦占士、史堤芬居里及卜克，並將塞爾特人球星達頓及湖人中鋒戴維斯提上正選，陣容布置較早前兩隊交手的友賽略有不同。美國隊開局就打出效果，首節領先26比14。次節溜馬控衞賀利貝頓，艾迪巴約獨轟12分，進一步擴大分數差距至55比36。

大勝南蘇丹兩連捷 轉邊後，南蘇丹曾於第三節打出21比18挽回氣勢，但由於頭兩節落後太多，最終美國隊以103比86輕取對手。「夢幻隊」取得分組賽兩勝，穩奪晉級8強資格；最後一場分組賽於周六晚對波多黎各。

數據方面，是役美國隊6人「上雙」，除艾迪巴約取得全隊最高的18分外，杜蘭特和占士分別有14分和12分進帳，「咖喱仔」此役僅得3分，總教練卡爾則表示並不擔心他的狀態。對手南蘇丹的奧莫特取得全場最高的24分，卡歷鍾斯取得18分7助攻。