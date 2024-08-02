赴泰集訓撞正牛一 大埔將帥為陳肇鈞慶生

上季聯賽亞軍大埔，周四（1日）前往泰國備戰新球季 ，主教練李志堅稱希望新球員可盡快融入，同時又透露或再簽入一名中前場外援。另外，是日剛好撞正中場陳肇鈞（Philip）正日生日，這名「壽星公」更即場透露生日願望。

大埔25名球員包括謝家榮、加比爾、比迪高、伊高沙托尼、盧卡斯等，連同一班教練團今早皆有隨隊出發 。值得一提，是日撞正中場陳肇鈞正日生日，隊友出發前更特意準備蛋糕與他慶祝，又大唱生日歌，場面温馨。「壽星公」陳肇鈞指近年為港隊出外集訓、比賽，已習慣經常「出出入入」，但笑言撞正生日屬於第一次。談到生日願望，32歲的Philip謂：「屋企人、隊友健健康康已經好足夠。同埋今年擺咗好多期待喺隊波，希望可以向自己交代到。」

堅Sir：或再簽攻擊球員 大埔今次前往泰國集訓9日，期間會與1隊T1、1隊T2和2隊T3球隊進行4場熱身賽，主教練李志堅認為泰國球隊節奏快、硬淨，盼球員可以盡快提升狀態和默契：「始終有個舊班底，希望新球員快啲融入。同埋今年比賽好多，尤其新增U22聯賽，都想U22球員快啲投入到。」同時，「堅Sir」又指今季聯賽競爭激烈，透露正計劃簽多一名中前場外援提升實力。李浚湣報道