再破100自世績霸氣奪金 潘展樂雪恥：他們看不起我

巴黎奧運游泳館出現今屆首個世界紀錄，中國飛魚潘展樂昨日凌晨在男子100米自由泳決賽，以破紀錄成績46秒40贏得金牌，將自己今年2月創下的世界紀錄再推前0.08秒，半年內兩破世績。澳洲泳手查馬斯同羅馬尼亞選手普波維治，分別奪得銀牌及銅牌。

19歲的潘展樂是100米自由泳世界紀錄保持者，他在初賽只能以第13名成績驚險出線，準決賽回復水準排名第1晉級，去到決賽更盡展霸氣，前50米已經順利彈出，轉池後優勢進一步加大，最終以46秒40的新世界紀錄成績完成，比銀牌的查馬斯足足快1.08秒。

向查馬斯打招呼被無視 潘展樂為中國贏得今屆游泳首面金牌，他在賽後自爆曾被對手睇小，贏得金牌是「一雪前恥」：「之前在4×100自接力，我和查馬斯打招呼，他完全沒有理會我。當我們訓練時，美國的阿歷斯把浪花濺到我們岸上的教練，感覺是看不起我們，今天我終於把他們都打敗...而且還破了世界紀錄！」

中國泳隊在巴黎奧運前爆出禁藥風波，受到其他國家隊質疑。雖然潘展樂提出指控，不過查馬斯在賽事完結以及頒獎禮時，都有向潘展樂握手祝賀，這位澳洲選手賽後亦說相信潘展樂是憑實力奪金：「我盡自己所能爭勝，亦相信所有人都誠實地展現體育精神，潘展樂值得拿到金牌。」

列迪姬4屆奧運累積8金 此外，曾六次打破長池比賽世界紀錄的27歲美國「女水怪」列迪姬，力壓法國的基爾皮奇尼高娃及德國對手高莎，成功衞冕女子1,500米自由泳金牌，成為第一位連續在四屆奧運會上獲得金牌的女泳將，同時刷新大會記錄，生涯累積第8面奧運金牌、3面銀牌及1面銅牌。

而22歲的法國飛魚馬查特同日亦分別於男子200米蝶泳及200米蛙泳項目，以成績1分51秒21，2分05秒85各奪得一面金牌，成為自1976年以來，第一位在奧運會上一晚贏得兩面個人金牌的游泳運動員。