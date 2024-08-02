今日產生23金夢之隊再度出擊

巴黎奧運8月2日將決出23面金牌，分別來自游泳、柔道、劍擊、彈床、田徑、賽艇及射箭等項目。其中跳水男子雙人3米板預料將繼續成為中國隊天下，王宗源及龍道一近年表現穩定，拿下世界盃總冠軍及世錦賽金牌，將強勢衝擊「夢之隊」今屆第4金。