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龍門陣
今日產生23金夢之隊再度出擊
巴黎奧運8月2日將決出23面金牌，分別來自游泳、柔道、劍擊、彈床、田徑、賽艇及射箭等項目。其中跳水男子雙人3米板預料將繼續成為中國隊天下，王宗源及龍道一近年表現穩定，拿下世界盃總冠軍及世錦賽金牌，將強勢衝擊「夢之隊」今屆第4金。
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