體育

20公里競步中國楊家玉摘金

楊家玉為中國添金。（Getty Images圖片） 楊家玉為中國添金。（Getty Images圖片）
楊家玉為中國添金。（Getty Images圖片）
巴黎奧運田徑首金昨日出爐，男子20公里競步決賽，厄瓜多爾選手兼世錦賽銀牌得主平塔多造出1小時18分55秒成績，奪得今屆首面田徑項目金牌。女子組方面，世界紀錄保持者兼世錦賽冠軍，中國名將楊家玉以1小時25分54秒成績封后，西班牙佩雷斯及澳洲選手蒙塔格分獲亞季。
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