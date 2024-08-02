張心悅何甄陶享受氣氛

香港泳手何甄陶及「小飛魚」張心悅，昨日續於拉德豐斯體育館出戰奧運賽事。兩人是日表現不俗，前者於50米自由泳泅出22秒12，在73名參賽泳手中排第24，而張心悅則在200米背泳總排名第26位，兩名港將俱未能打入前16名，初賽止步無緣晉級準決賽。今屆為港奪得兩面獎牌的何詩蓓，以及「5朝元老」歐鎧淳等人結伴入場打氣，場面溫馨。

兩人同於初賽止步 何甄陶在男子50自，編在第10組、第8線道出發，泅出22秒12、小組第8完成比賽，時間僅較第16位泳手慢0.18秒，遺憾未能打入準決賽。至於張心悅昨日轉戰主項200米背泳，於第1組、第4線道出賽，首50米游出31秒24，幾乎與領先的摩爾多瓦泳手平起平坐，其後一直保持在小組第2位、最終以2分17秒32衝線，總排名26位，同樣未獲晉級資格。

17歲的張心悅是港隊歷來最年輕奧運泳將，初戰奧運的她表示「五環舞台」壓力巨大，完成賽事後終可盡情享受，並期待跟隊友遊巴黎：「兩個單人項目都完成了，可以慢慢享受巴黎和選手村。賽場見到眾多觀眾及對手，這兩天盡量不給自己太大壓力，反而愈想愈緊張。」8月9日生日的她形容奧運經歷是很好的生日禮物：「我現在可說是真正的奧運泳手，所以都想紋一個五環紋身。」圖：余樂詩、文：李章杰