表現不似預期李卓耀感觸落淚

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運羽毛球男單I組，港將李卓耀以局數0比2不敵寶島球手周天成，小組錄1勝1負，無緣晉級。首度參加奧運的他失望落淚，惟強調今次勝負絕不會影響日後成敗。

兩人首局勢均力敵，7比7平手後周天成發動猛攻，先贏21比18。次局李卓耀未能找到制敵良方，再輸一局13比21，將出線席位拱手讓予周天城。首次參加奧運小組出局，李卓耀賽後難掩失望，更一度流下男兒淚：「很不開心，由以往給人看不起開始，到今次奧運都未能克服自己的缺點，情緒起伏大，給自己太大壓力，太想在奧運表現。」不過他很快就振作起來：「小組出局當然遺憾，不過今屆奧運勝負，不會影響我日後是成功還是失敗，就算今次贏到，亦不代表之後不會落敗。」

「勝負唔影響日後成敗」 談到今屆奧運得着，李卓耀表示：「我以往很衝動，雖然現時都是，但起碼在生活及練波上，以及今次的準備態度，都對得住自己。」他表示未來還是會「做自己」：「今次輸了，我願意接受批評，明天休息一天，後天繼續訓練，做李卓耀要做的事。」至於擊敗李卓耀的周天成，昨午乘勇再度登場，直落兩局（21比12及21比15）擊敗日本好手奈良岡功大，連續3屆奧運躋身8強。