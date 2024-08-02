傷患壓力纏身未能再闖4強 鄧謝配無憾：已經盡晒力

港隊羽毛球混雙拍檔鄧俊文／謝影雪，昨日於奧運8強硬撼南韓「世三」組合徐承宰／蔡侑玎，港將直落兩局落敗，未能連續兩屆打入4強，連同男單李卓耀，港隊今屆羽毛球代表完成所有賽事。賽後兩人泣不成聲，直指受傷患及壓力困擾影響表現，在賽事竭盡全力，已經無憾。

上屆東奧打入4強但未獲獎牌，今屆「鄧謝配」捲土重來，小組以次名出線，8強面對去年世錦賽冠軍徐承宰／蔡侑玎，「鄧謝配」明顯受制於對手，首局先負15比21。第二局「鄧謝配」體力下降，更接連出現失誤，結果再輸10比21，直落兩局不敵南韓組合，8強止步無緣4強。

賽後兩人受訪時一度感觸落淚，需要一段時間才能平復心情，當中「阿雪」透露自己過去一個月飽受傷患困擾，拍檔鄧俊文則指賽前承受很大壓力，惟兩人表示在今屆賽事已經竭盡全力。最後一次參戰奧運的謝影雪直言如釋重負：「真係辛苦咗好耐，其實我好感恩參加到今屆奧運，因為兩、三個星期前仲喺醫院急症室，初頭都諗住打唔到。上屆始終嫌自己發揮唔夠好，但今次好享受每一場，同講真已經盡晒力，對得住自己。」

阿雪：傷到牙膏都唧唔到 「阿雪」不忘感謝身邊眾人及拍檔鄧俊文：「過去一個月喺球場，可能我每日都喊，嗰陣我連唧牙膏都唧唔到、頭又梳唔到，身邊嘅人受咗我好多氣。好多謝體院同事、教練、隊友及隊醫幫助我好多。仲有『俊文』，就算我練唔到，佢都繼續做好自己，冇怪我受傷，亦多謝佢一路冇放棄過我，冇諗過換拍檔。」

鄧俊文則表示賽前一直承受很大壓力，但整體對今屆奧運表現尚算滿意：「嚟奧運之前一星期，心理同身體真係好辛苦，因為呢一年壓力好大，尤其奧運積分賽前成績唔好。最後攞唔到獎牌，但已經盡咗最大努力。」他又感謝「阿雪」經歷多次受傷後，未有放棄羽毛球：「如果7年前唔係遇到佢，可能未必有依家嘅鄧謝配，或者依家嘅鄧俊文。」