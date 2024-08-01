港會以老帶新培育小將

港超球隊港會昨日在香港足球會舉行季前發布會，並於跑馬地遊樂場展開新季首課操練。港會透露新季簽入前港腳羅素，新任主教練谷卓斯希望做到「以老帶新」，讓一眾小將有所進步。

簽入羅素唐道碧 港會新季變動頗大，由曾帶領香港U20及香港U23助教的谷卓斯擔任主教練，福保羅退役擔任助教。球員方面，劉學銘、菲杜化、周子謙及莊文歷等主力離隊，新加盟球員有陳浩嘉、黎皚韜、林智豐和黃琛喆，以及前港腳羅素及曾效力和富大埔及冠忠南區的唐道碧等，惟後兩者仍未歸隊，暫時已簽入15名新兵。

谷卓斯首度擔任頂級聯賽主教練，他指球隊羅致不少年輕球員，有信心他們在具經驗球員帶領下邁向成長之路：「我哋想成為一支培養年輕球員嘅球會，所以搵咗唔少後生仔過嚟，希望一班『老大哥』帶住嚟踢，等佢哋進步得快啲。」

谷卓斯又指以往執教港隊青年軍的經驗，能協助他勝任港會主教練：「以前教港隊青年軍時，已經試過同唔少年輕球員合作，對點樣幫佢哋有啲諗法，希望佢哋不斷進步，對住咩球隊都有得鍊下。」圖、文：鄧文滔