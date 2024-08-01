爭議判決！日本男籃憾負法國

巴黎奧運男籃周二晚進行B組分組賽，日本隊打出精彩一役，險爆冷擊敗擁有多名NBA球星的東道主法國，惟關鍵時刻遇上爭議性「4分」判決，日本戰至加時憾負90比94。此外今場出現奧運籃球史上身高差距最大對決，被球迷稱為「最萌身高差」。

賽前日本被睇低一線，開局有主力控衞河村勇輝轟入10分，惟未能頂住法國施壓，首節落後25比32；次節隊長富樫勇樹後備上陣打回氣勢，半場落場法國44比49。換邊後雙方得分此起彼落，決勝節初段日本隊主將八村壘射入兩記三分球，為比賽製造懸念，惟不慎在防守高拔時滿5犯離場。其後日本隊攻守均相對吃力，不過關鍵時刻絕境逢生，最後16秒更領先法國84比80，勝利在望之際卻出現爭議性的判決，河村勇輝干擾法國外圍投籃時，球證指其左手疑有推人動作，造成「3加1」被法國扳平，賽事要進入加時戰，加時階段法國雙塔雲班耶馬及高拔發威，日本終惜負90比94，兩連敗後出線機會大打折扣。