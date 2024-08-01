率團收穫奧運第5金 比莉絲完成救贖之旅

體操天后「黑珍珠」比莉絲昨日於巴黎奧運女子體操團體賽上，率領美國隊力壓意大利及巴西等勁敵，以總分171.296強勢奪冠。比莉絲完成「救贖之旅」，時隔8年收穫個人第5面奧運金牌及第8面奧運獎牌，刷新史上獲牌最多的體操運動員紀錄。

3年前東奧棄戰團體賽，更因心理問題陷入低潮，今屆奧運比莉絲毅然領軍，27歲的她夥拍蘇妮薩李、莉維娜、芝莉絲及嘉莉組隊出戰，獲妮歌潔曼、妮妲莉寶文、「細威」S威廉絲及「水怪」菲比斯「豪華打氣團」力撐，丈夫NFL球星奧雲斯亦親身支持，比莉絲在高低槓及跳馬項目中表現完美，獲得14.900及14.366高分的驕人成績，體操天后全面回歸。

髮型遭網民攻擊發文反駁 備戰奧運選拔賽時，比莉絲形容今次是「救贖之旅」，如今如願摘金，她領獎後興奮忘形：「自東奧後我一直想證明自己，今次終於做到！」「黑珍珠」的決心和堅持，成為了今屆奧運鼓舞人心的故事。事實上美國隊今次由頭帶到尾，跳馬、高低槓、平衡木及自由體操得分均拋離對手，以171.296分「無死角」式摘下金牌。

雖然比莉絲領軍登頂，但難逃網民刻薄批評，比莉絲在29日的資格賽上於奧運首度亮相，賽後網民對其粗硬捲曲的頭髮作出惡意挑剔：「看來就像剛從床上爬起來一樣」、「頭髮毫無造型」、「她的髮髻到處亂飛」。比莉絲隨即在社交媒體發文還擊：「頭髮早已弄好，但因為要搭乘沒有空調的大巴45分鐘，車廂體感氣溫9,000度……」意味酷熱令頭髮如此毛燥：「下次你千萬別再想評論黑人女孩的頭髮，不要因為我的頭髮而來打擾。」火藥味十足。

戰衣鑲萬粒水晶勁搶Fo 此外比莉絲的金牌戰衣亦成為焦點，據報其「星空水晶緊身戰衣」及「三色國旗戰衣」，是美國隊迄今最昂貴的奧運隊服，兩件分別鑲嵌6,359顆及近1萬顆施華洛世奇水晶，緊身衣售價為3,000至5,000美元（約2.3萬至3.9萬港元）。水晶戰衣上滿布了由水晶拼湊出象徵國旗的五角星圖案、加上一層層精緻的網紗布料、配合手工鑲嵌的珠寶、黑色天鵝絨飾邊高領口，在比莉絲出色的演繹下更為華麗亮眼。