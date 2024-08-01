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「金」礦揭幕！田徑項目開戰
巴黎奧運8月1日將決出18面金牌，分別來自游泳、柔道、劍擊、體操、田徑、皮划艇及帆船等項目，其中奧運最大「金礦」田徑開賽，首兩面金牌於競步誕生，中國劉虹及楊家玉以雙保險姿態出戰女子20公里競步賽，實力雄厚，被視為大熱，37歲的劉虹已成為五朝元老，有力繼2016年里奧後，再登奧運之巔。
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