「乒壇嫲嫲」倪夏蓮萌爆奧運

盧森堡61歲「乒壇嫲嫲」倪夏蓮昨於巴黎奧運乒乓球女子單打32強，對上「世一」中國猛將孫穎莎，雖然倪夏蓮最終以0比4告負，但她笑住滿場飛，休息時「隊」可樂解渴，更加與教練兼丈夫嘴咀慶祝完成賽事，sweet爆奧運賽場，完全演繹「享受比賽」的至高境界！

「嫲嫲球手」在比賽全程笑容滿面，雖有出現失誤「激氣跺脚」，但能看得出她十分享受比賽，賽後笑着離場，教練兼老公捧着她的臉送吻，相信對其表現感滿意。這位「乒壇嫲嫲」最後繞場一周向球迷揮手和送飛吻致謝，贏得全場掌聲。

賽後談及比賽表現，倪夏蓮表示滿意：「希望當我打到一個好球，大家都能『enjoy』，這是我最大的心願。」對於幫助中國球手訓練，包括日前被本報記者「野生捕獲」時，透露幫助今仗對手孫穎莎備戰混雙，最後贏得金牌，她更講到「眼濕濕」：「打了五十多年，乒乓球已經深深刻在我的骨子裏，而且年齡只是一個數字，並不能限制我們的夢想，我認為我還有很多東西沒學，還能有所突破，我作為中國人，很幸運能夠得到這個機會，對此我感到很幸福，是非常有意義的一件事，輸贏都無所謂了。」