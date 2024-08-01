江旻憓亮相冠軍公園慶祝

冠軍公園

剛於女子重劍贏得金牌的「世一」香港劍擊名將江旻憓（Vivian），前日出席巴黎奧運於冠軍公園（Champions Park）首日舉行的慶祝儀式，江旻憓笑容滿面，風采依然，現場觀眾亦為這名劍后高聲歡呼。

家朗升世一Vivian等做年終一姐 隨着張家朗及江旻憓勇奪金牌，在國際劍聯（FIE）早前最新公布的世界排名中，由於「前一哥」意大利劍手馬連尼爆冷在男子花劍16強出局，令賽前世界排名第3的「家朗」，以總分252分重返「世一」，而奧運銅牌得主、美國艾肯則以210分續居次席，第3位屬於埃及「一哥」咸沙。

至於賽前已為世界排名第一的江旻憓，在女重個人賽首奪奧運金牌後，總分大幅增加至265分，除穩居世界第一寶座，並拋離奧運銀牌得主、次席的法國劍手瑪露拉66分，很大機會可以成為2024年的年終「一姐」。

此外，港隊奧運男子重劍代表何瑋桁，雖在32強力戰而敗，但排名仍升至第20位，另一成功殺入奧運女子花劍16強的新星陳諾思，亦微升兩位至第24，排名同屬兩人生涯新高。

江旻憓在冠軍公園台上心花怒放。（奧運官網圖片） 張家朗