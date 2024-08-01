32強力戰不敵樊振東 黃鎮廷︰又學到嘢

港隊乒乓球代表黃鎮廷昨晚在南巴黎競技場，出戰男單32強，挑戰世界排名第4的中國名將樊振東，最終港將以局數1比4（5比11、5比11、11比9、6比11及3比11）落敗，32強止步，完成今屆奧運所有賽事。

由於「一哥」王楚欽較早前在32強爆冷出局，因此中國男單的獎牌希望，就壓在樊振東身上，這位中國名將首局就火力全開，連贏兩局11比5。第3局「阿廷」表現回勇，加快節奏，令樊振東一時難以適應，以11比9追近局數。可惜樊振東隨後及時調整，一鼓作氣連贏兩局11比6及11比3，總局數贏4比1躋身下一圈。

應付逆境「心態要向張家朗學習」 賽後「阿廷」總結今屆「又學到嘢」，並指整場感覺實力差距懸殊：「首先自己發揮到都滿意的，有些起碼在場上的時候不會太多的畏手畏腳，但對方這天表現亦都很好，尤其是他整個人很放鬆和很穩定，保持到一個很強的壓迫感給我，令我有不少失誤。」他又稱「香港劍神」張家朗衞冕亦對自己頗有啟發，「比賽心態不是天生就有，一定是有所經歷，才能練成。你見到張家朗兩次奧運都是落後，但他可以追上來、贏得到。證明他肯定有他的個人之處，這方面我都想學，我都覺得自己未夠，當然他實力都非常之強。」

朱成竹單打出局︰女團再搏過 至於女單方面，朱成竹在32強惡鬥日本8號種子平野美宇，最終港將以11比13、5比11、8比11及9比11落敗。賽後首次在奧運出戰單打的朱成竹表示，今次心情不太緊張，能盡情享受奧運舞台，並謂會在女子團體賽以正選身份盡力而為：「今次女團不一樣，阿杜（杜凱琹）、晴姐（李皓晴）、瑞姐（張瑞）、教練都坐在下面看我，所以我一定不能讓自己不自信，因為大家都在幫我們加油，我一定會努力的。瑞典隊有個削球手，我們3個對削球手都打得一般，所以排陣都幾重要。」