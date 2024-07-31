選手村伙食唔啱胃口 南韓空運Kimchi米飯製便當

今屆巴黎奧運的選手村引發不少爭議，其中有指南韓運動員（圖）對村內的食物相當不滿，令南韓奧委會決定空運Kimchi（韓式泡菜）和米飯，兼帶同廚師前往當地，在每天製作多款肉類便當，務求不影響選手成績。

巴黎奧運為減少碳排放量，鼓勵運動員食素，並將選手村餐廳改為提供植物性食品為主。然而此舉引起南韓運動員不滿，無奈之下南韓奧委會決定每天向選手派發肉類便當，據南韓媒體表示：「為免讓選手失去食欲，國家已經派遣15名廚師前往法國，並設立臨時廚房，為選手提供美味且營養均衡的便當。」

韓媒續指由於擔心食材變質，肉類、蔬菜和水果都是在法國採購，至於1.5噸大米、0.5噸Kimchi，以及其餘調味料則是從南韓空運過去。此外，奧委會人員需要每天駕駛個半小時，以在中午和晚上為選手派發便當，而分量更多達150份。