「字母哥」撐唔住 希臘男籃吞連敗

「字母哥」安迪杜甘普（圖右）領銜的希臘男籃，於昨日出戰奧運第二場分組賽對陣「狂牛兵團」西班牙，「字母哥」狂轟全隊最高的27分，惟仍以77比84不敵對手，錄得2連敗出線存暗湧。

「字母哥」首節無人能擋，助希臘隊以22比21領先，第二節西班牙眾將手感突然升溫打出8比0、9比0兩段小高潮，反超前49比35。第三節「字母哥」再度爆發，率隊打出21比13追回分差。決勝節西班牙陣中的NBA灰熊隊球員幸迪阿達馬、以及控衛羅倫素布朗交出好表現，將領先優勢維持到最後一秒，最終以84比77取得勝利。

轟27分仍不敵西班牙 幸迪阿達馬今場表現亮眼，攻下全隊最高的19分及12個籃板進賬，「六朝元老」費南迪斯亦取得10分。希臘男籃缺乏全面的進攻手段，僅依靠「字母哥」衝擊禁區挑戰對手防線得分，分組賽首場7分之差負加拿大後，是役再失一場，暫時排名小組第4，出線機會出現暗湧。希臘隊將於8月2日鬥澳洲，届時晉級隊伍便能見分曉。