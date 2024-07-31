3大泳后周四凌晨勢演巔峰對決

日前獲200米自由泳銅牌的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan），昨日亮相100自初賽，結果游出53秒02，總成績排第2，與兩大宿敵史祖絲當及奧姬娜嫺齊齊躋身準決賽。3人如能在今日凌晨的準決賽晉級，周四凌晨將在決賽合演巔峰對決。

何詩蓓初賽游出第2快時間 100米自由泳屬於Siobhan其中一個主項，惟今屆奧運100自強手林立，包括最大勁敵奧姬娜嫺，這位澳洲天后日前以破奧運時間，擊敗Siobhan及同胞堤密斯，勇奪200自金牌。此外100自世界紀錄保持者瑞典名將史祖絲當，雖然即將年屆31歲，仍被列為賽事3號種子，上月意大利舉行的山丘盃，她便以0秒21之差力壓Siobhan，實力不比全盛時期遜色，Siobhan如欲衝擊金牌，相信要使出渾身解數。

Siobhan昨日初賽被編入第4組第4線出擊，由頭帶到尾下游出53秒02，以小組首名兼總成績第2名，強勢晉級準決賽。此外史祖絲當游出初賽最快時間52秒99，奧姬娜嫺則以53秒27衝線，分別以總成績第1及第5名躋身準決賽。假設3人能於今日凌晨的準決賽攜手晉級，周四（8月1日）凌晨決賽將可見證3大泳后為金牌大鬥法。