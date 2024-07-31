鄧謝配次名出線8強撼世三組合

奧運羽毛球混雙C組分組賽，港隊代表鄧俊文/謝影雪昨日惡鬥4號種子日本的渡邊勇大/東野有紗。今次為雙方歷來18次對戰，「鄧謝配」以局數1比2僅負對手，小組次名出線，今晚與南韓「世三」組合徐承宰/蔡侑玎爭入4強。

「鄧謝配」賽前已提早出線，今場屬首次名之爭，面對老對手「鄧謝配」首局先輸17比21，兩人隨即調整心情，次局贏回21比14，決勝局「鄧謝配」初段一度領先，但之後無以為繼，最終再負18比21，繼上屆東奧季軍戰後，再次不敵「渡東組合」，賽後以小組次名晉級8強，周四凌晨將與徐承宰/蔡侑玎爭4強席位。

女雙「雙楊配」無緣晉級 至於另一港隊女雙組合楊雅婷/楊霈霖（圖），昨日出線第3場小組賽，「雙楊配」最終以局數0比2不敵中國組合劉聖書/譚寧，小組錄得1勝2負遺憾出局。兩人賽後異口同聲表示滿意首次奧運旅程：「對所有對手都無怯場，已經盡力！」

港隊組合昨日賽前1勝1負，昨日挑戰賽事3號種子中國的劉聖書/譚寧，首局雙方互有領先，戰至18分平手後，「雙楊配」連失3分，先負18比21。次局一度與對手打成15平手，惟後段又連失6分吞敗，以局數0比2不敵對手，小組排第3無緣晉級。