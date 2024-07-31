銅牌戰不敵南韓組合 黃杜配無緣獎牌創下最佳

南巴黎競技場昨晚上演乒乓球混雙銅牌戰，香港組合黃鎮廷／杜凱琹火併世界排名第3的南韓組合林仲勳／申裕斌，結果「黃杜配」以局數0比4告負，與獎牌無緣，但已創下港隊於奧運乒乓球混雙項目的最佳成績。■記者余樂詩巴黎直擊

「黃杜配」日前4強以局數3比4憾負北韓姐合，轉戰昨日銅牌戰。香港組合首局表現慢熱，甫開賽就被對手控制節奏，連失6分，林仲勳及申裕斌搶攻下每每落點刁鑽，令港將應付吃力，「黃杜配」先輸1局5比11。次局「阿鎮」刻意加強進攻，一度追成4比4平手，惟南韓組合防守穩固，令港將搶攻未能奏效，申裕斌一次抽擊逼使黃鎮廷擋落網後，南韓組合再贏11比7。第3局戰況未變，港隊再輸7比11。「黃杜配」第4局陷入背水一戰放膽進攻，與對手力戰至「刁時」，可惜未能把握3個Game Point，最終第4局再負12比14，以局數0比4落敗，無緣獎牌，但已創下港隊於奧運乒乓球混雙項目最佳戰績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」會向兩人頒發獎金港幣150萬元。

杜凱琹感激拍檔分擔苦與樂 「黃杜配」未能為港隊添牌，「阿杜」賽後眼眨淚光，對能夠長期與黃鎮廷合作表示感恩：「10年前我只是一名小朋友，但『廷哥』（黃鎮廷）多年來不斷協助我成長，大家一同經歷了很多，很感恩他與我一同分擔比賽的苦與樂。」「阿鎮」亦向拍檔致謝，感激對方未有嫌棄自己，又稱兩人今屆奧運已有所交代：「『阿杜』近年愈打愈好，上屆東奧更取得女團銅牌，反觀自己曾面對低谷，很感激她沒放棄我，雖然今屆未能為港取得獎牌，但總算實現了突破。」

至於昨晚冠軍戰，首號種子中國組合王楚欽/孫穎莎有驚無險以局數4比2（11比6、7比11、11比8、11比5、7比11及11比8）擊敗北韓組合李鄭息/金琴英，贏得今屆奧運乒乓球混雙金牌。