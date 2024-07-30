拿度次圈被祖高域淘汰

巴黎奧運開幕禮做火炬手的「泥地王」拿度（圖），最終如期出戰男單首圈賽事，同匈牙利富索域斯苦戰3盤，最終贏2比1晉級，次圈跟老對手祖高域夢幻對決，結果拿度以盤數0比2落敗，要拿獎牌只能寄望雙打。

梅萊伊雲斯男雙晉級 拿度本來打算放棄男單，專攻男雙，希望可以奪得男雙獎牌，但最終他沒有棄賽，第1圈頭威頭勢先贏富索域斯6比1，以為很快就會分勝負，結果第2盤互相破發下，富索域斯追回一盤6比4。第3盤拿度受傷患影響，打到第5局才能成功破發，最終把握第3個決勝分贏6比4，總計贏2比1晉級。

之後來到昨晚「背靠背」的次圈賽事對祖高域，拿度表現未盡發揮，大部分處於下風，首盤輸1比6後，雖然次盤一度追平4比4，但最終未能保住發球局，再輸4比6，宣告出局。而祖高域打入第3圈，並將雙方對賽成績改寫為32勝28負。另邊廂，梅萊在男雙拍住伊雲斯出戰男雙，以2比6、7比6（7比5）、11比9反勝錦織圭及丹尼爾太郎2比1，晉級次圈。

巴黎奧運開幕禮做火炬手的「泥地王」拿度（圖），最終如期出戰男單首圈賽事，同匈牙利富索域斯苦戰3盤，最終贏2比1晉級，次圈跟老對手祖高域夢幻對決，結果拿度以盤數0比2落敗，要拿獎牌只能寄望雙打。

梅萊伊雲斯男雙晉級 拿度本來打算放棄男單，專攻男雙，希望可以奪得男雙獎牌，但最終他沒有棄賽，第1圈頭威頭勢先贏富索域斯6比1，以為很快就會分勝負，結果第2盤互相破發下，富索域斯追回一盤6比4。第3盤拿度受傷患影響，打到第5局才能成功破發，最終把握第3個決勝分贏6比4，總計贏2比1晉級。

之後來到昨晚「背靠背」的次圈賽事對祖高域，拿度表現未盡發揮，大部分處於下風，首盤輸1比6後，雖然次盤一度追平4比4，但最終未能保住發球局，再輸4比6，宣告出局。而祖高域打入第3圈，並將雙方對賽成績改寫為32勝28負。另邊廂，梅萊在男雙拍住伊雲斯出戰男雙，以2比6、7比6（7比5）、11比9反勝錦織圭及丹尼爾太郎2比1，晉級次圈。