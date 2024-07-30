石偉雄自爆打4支止痛針征奧

港隊奧運「三朝元老」的體操名將石偉雄，日前在男子跳馬資格賽未能躋身前8，緣盡巴黎，相隔一天後他在社交平台抒發賽後感言，透露賽前要再打止痛針出戰，半年來「玩命式」共注射4針以抗傷患折騰，他感恩可以再踏奧運舞台，感激過去曾幫助他的人，並且多謝自己︰「艱難咗26年都冇放棄，石仔多謝你。」

「石仔」上載在巴黎奧運選手村留影的相片，並寫下深情留言：「今次成績雖然未如理想，但係我做到自己需要做到嘅本分，做到享受呢個舞台。」在留言中「石仔」還透露，今年1月在荷蘭備戰世界盃期間，首次低調返港打消炎止痛針。當時醫生已提醒「有斷腳的風險」，豈料不足兩個月再打第2支；直至奧運前3星期，他再回港打第3支；即使醫生有勸告，但「石仔」仍然堅持︰「我唔想係呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三、五、七十年後，後悔自己點解當初唔行多步。」直至抵達巴黎，「石仔」感謝醫生專程赴法，在比賽前幾日打上第4針，令他可以無顧慮比賽。

「多謝陪伴26年的自己」 最後他特別多謝一直陪伴26年的自己：「我呢26年嘅體操生涯從來都冇多謝過我自己，多謝你26年嘅堅持同努力，艱難咗26年都冇放棄，當我有78歲命，你堅持咗1/3你嘅生命日復日年復年咁做，石仔多謝你。」