擊退剋星！張家朗成功復仇

張家朗刺走剋星！「香港劍神」張家朗昨晚在巴黎奧運男子花劍個人賽亮相，先在32強「閃電」過關後，於16強再以15比10擊敗中國劍手莫梓維，報卻了6月亞洲劍擊團體賽一敗之仇。

「家朗」於32強「狂風掃落葉」，僅花2分37秒即以15比5大勝加拿大的顧宏濤，強勢晉級。16強硬撼中國劍手莫梓維，兩人於上月的亞洲劍擊團體賽曾經交手，當時「家朗」在最後一局單局輸4比10，導致被中國反勝。

15比10贏莫梓維 惟是役形勢逆轉，「家朗」開局延續火熱狀態，連取3分，其後莫梓維奮力強攻，收復失地，但「家朗」多次成功防守反擊，一度拉開至8比2。可惜莫梓維換劍後，採取主動打法，連取4分，追至6比8。其後莫梓維使出弓步後拉傷，一度請求醫療人員檢查。

「家朗」第2回合甫開局連取5分，拉開至13比6，縱使莫梓維背水一戰下，一度追近至10比13，但「劍神」未有再讓機會溜走，兩度搶攻得手，以15比10淘汰莫梓維，強勢晉級8強。