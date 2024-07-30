打足7局躋身男單32強 黃鎮廷撻着繼續衝！

香港乒壇「一哥」黃鎮廷乘混雙晉級準決賽氣勢，昨日出戰男單賽事，在太太、女兒及一眾港人到現場打氣下，首圈迎上塞內加爾選手伊巴謙馬戴奧，打滿7局激戰以4比3晉級，32強再登場，惡鬥中國樊振東。

世界排名第50位的港將黃鎮廷，對上排名89的伊巴謙馬戴奧，首局黃鎮廷明顯尚未「熱好身」，被對手捉到路，並於後段連失4分以7比11先落後一局。其後港將調整狀態後漸入佳境，連贏兩局18比16及11比8，惟第四局多次未能把握接發球，轉眼連失6分，以6比11遭對手再度將局勢扳平。

火併樊振東爭入16強 關鍵「食胡」的第五局，黃鎮廷手起刀落連攻11分「零封」對手，信心激增。不過，戴奧仍未有自亂陣腳，以11比8拖至決勝局，黃鎮廷此局明顯有點「手緊」，戰至中段出現失誤更「自掌嘴巴」，惟最後亦能沉得住氣，頂住壓力贏11比4，以局數4比3取得單打首勝，躋身男單32強，下圈將硬撼中國名將樊振東，搶入16強。

同場「世一」的中國球手王楚欽以局數4比1（7比11、11比3、11比4、11比9及11比4），反勝斯洛伐克的汪洋，順利打入次圈賽事。

朱成竹4:0橫掃過關 至於女單方面，杜凱琹首圈失利後，另一女單港將朱成竹昨日上陣迎敵，火併中華台北球手簡彤娟。朱成竹世界排名第61位，是日首輪對上排名第46、賽事26號種子的簡彤娟，即使排名相距15位，香港女將未見絲毫怯場，並以11比7、11比7、11比7連贏3局並取得賽點。在第四局後段曾一度落後7比10，朱成竹不露破綻連取5分終結比賽，最終總局數大勝4比0闖進32強，下一場將迎來日本選手平野美宇。