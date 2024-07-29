比莉絲自創新招挑戰高低槓
三度「征奧」、4面奧運金牌得主的美國女子體操天后比莉絲（Simone Biles）缺席上周六舉行的巴黎奧運開幕儀式，惟開幕前宣布這位27歲的運動員將帶來自創的新動作迎戰今屆奧運高低槓項目，若能成功將再度留名體操界史冊。
有望完成「命名大滿貫」
國際體操總會（FIG）表示，比莉絲在巴黎奧運前提交了一項關於高低槓的最新原創動作，為在原有動作Weiler-kip的基礎上，於最後的倒立階段轉體1周半（540度）。Weiler-kip是以加拿大選手威廉韋勒（Wilhelm Weiler）命名的動作，即倒立繞杠1周。FIG將其評為E級難度值（從A至F），即意味著其難度值為0.5。
比莉絲提交的這套動作從未有運動員在比賽中展現，她若能在今次的比賽中順利完成，此動作將會以她的名字命名，並完成「大滿貫」，成為唯一一位在所有4項體操的比賽中都擁有同名動作的現役運動員。事實上，比莉絲曾在里約奧運擸得4面體操金牌，並已擁有5個以她的名字命名的項目，包括跳馬和自由體操各2個和1個平衡木。
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