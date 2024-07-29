港人豪花數萬去巴黎撐Siobhan

【記者余樂詩巴黎直擊】香港「超級女飛魚」何詩蓓昨日於巴黎奧運女子200米自由泳初賽登場，有香港人為撐Siobhan，不惜豪花數萬元買最貴門票，原因只得一個：「好想親口對她說：『何詩蓓加油！』想她知道有香港人看她比賽。」

何詩蓓昨日於巴黎時間中午出戰200自初賽，香港人曾小姐（Tiana）及其母親早上已經在門外排隊進場。何詩蓓上屆奧運一口氣連贏兩面銀牌，旋即成為港人寵兒，Tiana亦是東奧後成為Siobhan粉絲：「上屆奧運於疫情期間舉行，見到何詩蓓贏到兩面銀牌之後，就決定今屆一定要去看她！」

「好鍾意佢享受比賽」 Siobhan形象正面，Tiana亦對這位「女飛魚」有讚冇彈：「好犀利啊！一個香港人、亞洲人，可以在游泳項目有此成就，確實好難得！好欣賞她很有毅力，而且很享受比賽。她每次比賽都輕鬆、enjoy，她又會報其他項目，例如蛙泳，願意嘗試不同項目，不只是為獎牌，盡情地游水，好鍾意她這一點。」

為近距離一睹Siobhan比賽英姿，Tiana不惜豪花至少4萬港元購買最貴門票，但她笑稱「很值得」：「買買吓愈買愈多，何詩蓓主項100自、200自預賽、準決賽、決賽都有買，日前港隊接力預賽亦有買，每張約980歐元（約8,306港元）。但我覺得值得，就算她拿不到獎牌，都值！」除香港區旗外，Tiana亦為Siobhan自製精美打氣牌，相當有心。