何詩蓓：感受觀眾熱情超興奮

200自初賽保留體力輕鬆晉級 昨晚「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳初賽，於第2組游出1分56秒38，以小組第2名，總成績第5晉級準決賽，假設她在今日凌晨舉行的準決賽順利晉級，就能在明日凌晨3時41分上演的決賽全力一拚，爭奪獎牌。

何詩蓓在這個項目的個人最佳紀錄（PB），為於上屆東京奧運做出的1分53秒92，這亦是亞洲紀錄及香港紀錄，在所有參賽泳手中，這時間僅屈居在堤密斯和奧姬娜嫺之後排第3，有力衝擊獎牌。

決賽周二凌晨上演 這位港隊「獎牌希望」在初賽，被分入第2組出擊，同組對手有現年22歲的中國年輕泳手李冰潔，結果Siobhan未受太大考驗，頭150米皆以第1名身份碰池邊，直到最後50米才被李冰潔趕過，游出1分56秒38的時間，獲小組第2名，在31名泳手中排第5晉級準決賽，排小組第1的李冰潔，就以1分56秒28的成績衝線。至於另外兩名勁敵奧姬娜嫺及堤密絲，分別游出1分55秒79和1分56秒23，以總成績第1和第3位晉級。如果何詩蓓在準決賽晉級，就會在周二凌晨3時41分進行決賽。

指甲畫上奧運五環 Siobhan賽後受訪時，表示對出戰今屆奧運非常期待，稱本屆氣氛熱烈，使她十分興奮：「始終上屆東京奧運舉行期間，受新冠疫情影響，所以很高興能夠出戰今屆奧運，感受觀眾的熱情，我亦好榮幸能夠代表香港，在這個全球矚目的大賽登場。」此外，Siobhan亦慶幸自己在初賽，未有花太多體力應戰，盼望在保留更多體力下，能夠在較後階段爭取成績。

值得一提，何詩蓓早前與所有香港游泳奧運代表，一同在指甲上畫上奧運五環徽章等圖案，希望有好意頭，且看這位「香港女飛魚」能否繼3年前東京奧運後，再為港隊進帳奧運獎牌。■圖、文：余樂詩、鄧文滔