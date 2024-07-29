「躍動巴黎體育館」 打造法式運動場

東港城由即日起至8月11日期間，呈獻「運動狂熱．躍動巴黎」活動，一樓中庭搖身變成「躍動巴黎體育館」，讓城中運動健兒及隱世高手大顯身手！佔地逾5,300呎的體育館布置充滿濃厚法國色彩，主打人氣比賽田徑項目中必備的法國色彩賽道，以代表着法國的藍白紅設計而成，既奪目又經典，在跑道上擺出跑步英姿，有姿勢有實際。

另外，迷你巴黎鐵塔及最具代表性的聖火，勢燃起各位的運動魂，除讓大家盡情打卡感受法式運動場狂熱氣氛，亦讓各位好動的運動迷，感受熱血沸騰的刺激體驗。親身上陣，挑戰SHOOT！ACE！GOAL！射箭、網球及足球三大人氣體育項目，炎夏在室內拚盡一較高下；會場更特別引入新興運動桌上足球機，讓你和好友激烈比試，互晒腳法與技術。活動期內，東港城會全程直播焦點賽事，為現場觀眾提升觀賽體驗，更特設Chill級打氣派對，於指定日子憑指定換領打氣爆谷及打氣包，以及免費派發手幅及氣球，讓市民盡情投入為愛隊吶喊助威打氣。