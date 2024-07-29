歌手健兒集氣造勢運動狂熱盡在東港城

四年一度的體壇盛事已強勢開鑼，運動狂熱席捲香港！東港城在上周六（27日）率先舉行東港城「運動狂熱．躍動巴黎」開幕打氣派對，領航啟動全城投入奧運盛事。活動邀請到前劍擊隊「大師兄」張小倫、港隊「羽毛球女神」吳芷柔、歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖，以及劉詠彤一同手持氣球替港隊打氣，為活動揭開序幕，寓意香港運動健兒能夠全力以赴，創出佳績。

「大師兄」張小倫及「羽毛球女神」吳芷柔分別大騷劍技和球技，並與藝人胡鴻鈞及任暟晴組隊進行劍擊羽毛球大決鬥；而鍾柔美則孖劉詠彤與冼靖峰及孫漢霖進行男女子組打氣啦啦舞對決。8名運動員及藝人在台上落力進行打氣遊戲，獲全場報以吶喊和掌聲，炒熱現場氣氛；加上歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤等獻唱，吸引逾千人到場觀賞，場面非常熱鬧。

讓小朋友認識奧運 張小倫與吳芷柔均表示很高興能夠參與是次活動，與廣大市民齊心支持香港運動員。擔任香港劍擊代表多年，剛在今年宣布退役的「小倫」以大師兄身份，分享其以往備戰心得，希望劍擊隊員能再度奪金，張小倫稱：「今次有幸獲商場邀請運動員參與活動，令更多家長可以帶小朋友來接觸和認識奧運項目，和參與有關遊戲，令他們對運動產生興趣。」他表示，自己今次參與活動希望可以把奧運同體育精神予年輕一代。

一直為球賽默默奮鬥的吳芷柔在活動上許下承諾：「過去自己經常參與不同國家的積分賽，現在多了時間留港，可以有更密集的訓練備戰未來的全運、亞運，同時調整好心態。」