分組賽拔頭籌 鄧謝配周二撼「渡東」

世界排名第7的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪，於上屆東京奧運僅奪「梗頸四」， 今屆捲土重來，在C組首仗面對中華台北組合，「鄧謝配」開賽初段未佔太大優勢，但之後一鼓作氣連取7分，先贏21比13。第2局形勢接近，「鄧謝配」再以同樣比數21比13再下一城，最終僅花37分鐘直落兩局獲勝。「鄧謝配」於周二凌晨（30日）將硬撼4號種子、日本老對手渡邊勇大/東野有紗，只要獲勝即可首名出線。