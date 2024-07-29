分組賽拔頭籌 鄧謝配周二撼「渡東」
巴黎奧運羽毛球分組賽上周六展開，其中港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪於巴黎拉夏貝爾門體育館出戰首場賽事。「鄧謝配」局數2比0輕取世界排名第10的中華台北第一混雙葉宏蔚/李佳馨，晉級8強形勢大好。
世界排名第7的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪，於上屆東京奧運僅奪「梗頸四」， 今屆捲土重來，在C組首仗面對中華台北組合，「鄧謝配」開賽初段未佔太大優勢，但之後一鼓作氣連取7分，先贏21比13。第2局形勢接近，「鄧謝配」再以同樣比數21比13再下一城，最終僅花37分鐘直落兩局獲勝。「鄧謝配」於周二凌晨（30日）將硬撼4號種子、日本老對手渡邊勇大/東野有紗，只要獲勝即可首名出線。
「雙楊配」不敵保加利亞
至於港隊女雙組合楊雅婷/楊霈霖，於B組首輪面對排名低4位的保加利亞「姐妹花」Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva，第1局先輸11比21。第2局首戰奧運的「雙楊配」戰至「刁時」贏23比21追平局數1比1，惟決勝局再輸15比21，最終以局數1比2落敗，次仗會面對美國組合Xu Kerry/Xu Annie。
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