首征五環何瑋桁憾負強敵

28歲的港隊劍擊主力何瑋桁，昨日出戰男子個人重劍32強賽事，對陣上屆東奧團體冠軍成員之一的日本選手山田優，最後何瑋桁以9比15見負，遺憾止步32強，但已為香港男子重劍創下奧運歷史與及個人生涯里程碑。

首度亮相奧運的亞錦冠軍得主何瑋桁，第1節狀態不俗以5比2領先。第2節開局後，山田優節奏明顯加快，何瑋桁仍招架得住，一度將比分拉開至7比3，可惜港將其後被山田優狂追，雖然尾段「瑋桁」換劍作出調整，惟最終仍以9比15落敗，慘逢「一輪遊」。

陳諾思闖16強創歷史 何瑋桁為自2012年倫奧以來，首位出戰奧運的香港男重代表。他賽後十分感觸，不禁流下男兒淚。談到今場發揮，「瑋桁」感嘆已盡力一戰，可惜未能把握早段領先優勢：「我以往與山田優交手超過10年，從來未試過在他身上取得5分以上，因此今場一度大幅領先算是一大突破，可惜他在落後時突然改變策略，而我未能及時穩住陣腳，讓他不斷取分。」

至於女花方面，19歲新星陳諾思（Daphne）打出驚喜，在32強對陣日本東晟良，打至「決一劍」贏15比14晉級。雖然在16強Daphne以8比15不敵德國選手沙奧亞，但已創下港隊女子花劍手闖入奧運16強的歷史性成績。

陳諾思