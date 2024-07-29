香港劍神今晚亮相 張家朗爭衞冕全城打氣！

今日全城繼續撐奧運港將，「劍神」張家朗登場！東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，於香港時間今日晚上7時35分出擊，他將會在巴黎大王宮美術館由男花32強打起，全力爭取衞冕，大家記得落力為「劍神」打氣！

上屆東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，今屆列為男花4號種子，因此會在64強輪空，直入32強，而他的首場比賽預計會在香港時間今晚7時35分上演。對手將屬加拿大劍手Daniel GU對維德角劍手Victor Alvares De Oliveira的勝方，兩人世界排名同為百名以外，張家朗只要發揮正常，晉級難度不大，惟16強卻有機會面對中國好手莫梓維，絕對屬於一場硬仗。

提前赴法進行適應性練習 作為奧運「3朝元老」，27歲的張家朗今屆將以更成熟心態挑戰衞冕，他更在法籍教練Gregory Koenig（Greg）安排下，提早前往鄰近法國巴黎的地方，進行一星期訓練，藉此適應時差和與外界隔絕。而張家朗早前在賽前受訪時，亦指心情相對淡然，將不會給予自己壓力：「坦白說今次沒有特別感覺，我會當是一個普通比賽去打，目標只想對得住自己和教練，所以盡力發揮就可以，當然賽前我會好好準備。」

不過事實上，張家朗今屆衞冕之路並不易行，甚至連美國體育權威雜誌《Sports Illustrated》亦認為他成眾矢之的，最終有機會空手而回，當中一眾勁敵包括東道主法國劍手尼霍特、意大利馬連尼、美國艾肯、埃及咸沙等，全部同樣狀態大勇。然而張家朗的港隊隊友江旻憓，昨在女重決賽反勝奪金，相信可為他注入強心針。