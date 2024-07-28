嫌泳館太遠南韓健兒搬離選手村

今屆奧運安排混亂頻生，據南韓媒體報道，多達6位南韓游泳選手已離開選手村，搬至距離較近的一間酒店，以便專注比賽。

報道指南韓游泳聯賽主席鄭昌勛表示，由於選手村到比賽場館需時太長，南韓4×200米自由泳接力隊的成員已選擇搬離，當中400米自由泳金牌希望金禹旻及黃宣優，均埋怨選手村的接駁巴士行駛時間長達40分鐘以上。同時間澳洲女泳手積克早前亦在社交平台上表示，她與幾位隊友要坐無冷氣的接駁巴士，從選手村到游泳館需時45分鐘，令人難以忍受。

美國夢幻隊揀住豪華酒店 除交通安排外，選手村的住宿環境亦成討論焦點。由於主辦當局貫徹環保政策，選手村不設冷氣房間，令一眾選手直呼「難頂」，不過美國男籃就「置身事外」，皆因他們早就安排入住五星級酒店。原來自1992年以來，美國「夢幻隊」從未隨代表團入住選手村，因籃球選手「高人一等」，選手村床位未必適合，加上避免成群結隊的球迷騷擾等因素下，故另安排酒店入住。今次「夢幻隊」下榻位於巴黎里爾的L'Hermitage Gantois酒店，豪華套房一晚索價要近4,000港元。