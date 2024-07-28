迪美路夫開紀錄 1:3不敵巴吞聯 傑志結束泰國之旅

港超聯球隊傑志昨日出戰於泰國集訓的最後一場季前熱身賽，作客BG Stadium大戰T1勁旅巴吞聯，結果傑志雖有迪美路夫先開紀錄，但其後連失3球，以1比3落敗，以1勝1和1負成績完成今次泰國之旅。「藍鳥」於明日返港，備戰8月7日對馬德里體育會的季前熱身賽。

在前兩場季前熱身賽錄得1勝1和的傑志，是役繼續由新門將泰利把關，鐘樂安及慈英鎮守中路，明加索夫、迪美路夫及馬查度負責攻堅，日前剛加盟的裴栽釪及前葡超射手韋頓則先列後備。至於早前在友賽以4比0大勝德甲勁旅多蒙特的巴吞聯，由猜拿貼擔正控制中場，協助王牌鄧達爭取入球。

雙方初段戰況膠着，21分鐘，明加索夫左路推大位起腳斜出，之後輪到巴吞聯發動攻勢，夏里安送出直線，鄧達射門被泰利救出。29分鐘，祖連奴推順後射門，被對手門將薩拿倫橫身擋出，6分鐘後「藍鳥」中場壓逼成功，迪美路夫取得皮球後，冷靜扣過對方守將射成1比0，為球隊先開紀錄，惟巴吞聯兩分鐘後迅速扳平，鄧達接應罰球頂成1比1完半場。

下半場傑志變陣，先後換入裴栽釪、林樂勤及潘沛軒，52分鐘，慈英疑似冒犯球證，被罰紅牌出場，但巴吞聯認為今場屬友賽性質，不需嚴格執行球例，容許傑志換入甘智健，續以11人應戰。巴吞聯之後加大壓力，57分鐘左路傳中，射手鄧達無人看管下冷靜射入，助球隊反超前2比1。15分鐘後傑志出現失誤，林樂勤禁區內犯手球，球證直指12碼點，巴吞聯由鄧達操刀成3比1，個人上演「帽子戲法」兼為球隊「埋齋」，之後雙方再無入球出現，傑志亦以1比3落敗，以1勝1和1負完成今次泰國集訓之旅，周一返港備戰下月7日於香港大球場對馬體會的熱身賽。

卡度素滿意表現：有晒交代 傑志主教練卡度素賽後表示，對手巴吞聯是泰超最優秀球隊之一，認為球隊是役演出已算不俗：「我為球隊嘅表現自豪，始終喺泰國集訓只係短短兩星期，狀態有提升空間，但球員都踢得唔太差，有晒交代。」他相信經過今次集訓後，對全隊狀態有一定了解，返港後會保持訓練強度：「今年我哋投入大量資源去搞集訓，同搵球隊『拍跳』催谷狀態，希望返到香港後，大家可以Keep住呢團火，努力爭取聯賽冠軍。」

圖：傑志提供、文：文嘉靖