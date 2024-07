奧運開幕式上,除了塞納河的風景和表演嘉賓之外,民眾另一焦點落在各國的持旗手身上,英國跳水王子戴利及奧運金牌得主的賽艇手凱倫高花,就以電影鐵達尼號上的經典一幕搞笑進場,成為最爆場面。英國隊FB轉發圖片再配上《My heart will go on》歌詞「Near, far, wherever you are… 」,引起網民爆笑,留言表示「成個開幕式最大亮點」。