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薛高巴黎遇小偷損失425萬
巴黎奧運同時成為小偷盛會，巴西足球名宿71歲嘅薛高成為最新一位受害者，據報薛高前來巴黎準備出席奧運相關活動，在乘搭的士時被偷走公事包，內有現金、名貴手錶及鑽石等貴重物品，損失總計高達50萬歐元（約425萬港元），損失慘重！
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