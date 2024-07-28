重劍代表何瑋桁無懼越級挑戰

巴黎奧運正式展開，28歲男子重劍手何瑋桁是香港生力軍其中一員。時隔12年，香港男子重劍隊終於出產另一劍手出戰奧運，以亞洲一哥身份出賽的何瑋桁期待發揮出100％，展示與世界最頂尖選手競爭的實力：「我的目標是打入8強。」

孤身作戰目標前8 世界排名第26的何瑋桁上月在亞錦賽以頭號種子身份，力挫隊友吳浩天勇奪金牌，為出戰奧運注入強心針，亦是香港隊首次在亞錦賽「穿金戴銀」，寫下里程碑。巴黎奧運男子重劍個人賽今日將於巴黎大王宮美術館舉行，賽事高手雲集，何瑋桁自覺是「越級挑戰」：「今屆香港男重隊只得我一個出賽，但我不會給自己太大壓力，希望面對世界級選手時不會怯場，發揮出自己的100％，盡力和他們競爭。」他首仗對日本的山田優。

最強對手方面，上屆奧運決賽擊敗匈牙利錫羅斯（Gergely Siklosi）奪得金牌的法國劍手簡隆尼（Romain Cannone），今屆將以世界排名第5身份登場。不過27歲的簡隆尼今季狀態頗為飄忽，除3月在第比利斯世盃奪冠之外，未有踏上頒獎台。至於26歲的錫羅斯今季表現大勇，收穫一個世盃冠軍、兩個大獎賽亞軍以及進帳歐錦賽銀牌，現時世界排名高踞第1的他被視為男子重劍個人項目金牌大熱。