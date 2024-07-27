突然停練！拿度衝牌有暗湧

拿度奧運夢受阻！原定參加巴黎奧運網球男單及男雙的西班牙傳奇球星拿度，其教練莫亞周四透露，這位38歲的「泥地王」大腿受傷，能否出戰今屆賽事仍有待觀察。

擁有14個法網冠軍的拿度，重回他生涯最輝煌的戰場——羅蘭加洛斯，準備代表西班牙出戰巴黎奧運，除了爭逐男單之外，也與小天王艾卡華斯夥拍雙打，期望再在五環舞台上爭取獎牌。

教練莫亞︰大腿不適要觀察 莫亞接受西班牙電台訪問時透露︰「拿度周三早上大腿有點不舒服，到下午情況更嚴重，在情況變得更差前他決定停下來。」莫亞表示拿度周四沒有訓練，他認為這是「最負責的事」：「目前不要強迫，看他恢復進度，這幾天再看看情況。」同時莫亞強調拿度極渴望出戰，但他不能保證「泥地王」能否披甲。奧運網球項目已進行抽籤，拿度如順利突破首圈，下一仗有機會遇上塞爾維亞球王祖高域。

現年38歲的拿度曾兩奪奧運金牌，包括2008年的單打及2016年雙打，今屆除了男單外，他夥拍艾卡華斯的「夢幻組合」亦是今屆網球項目一大亮點。此外，奧運網球再有球員退賽，原本被列為女單3號種子的哈薩克名將拿芭堅娜宣布退賽。