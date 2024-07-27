咖喱仔首戰五環︰最期待金牌戰！
正於巴黎備戰周日揭幕戰的美國男籃，陣中兩大巨星史堤芬居里和杜蘭特（KD）日前出席賽前記者會，首次出戰奧運的「咖喱仔」表示，目標就是為美國隊奪下金牌，更直言最期待的對手是「打入金牌戰的隊伍」。
「這次是我首次參加奧運，有幸能在巴黎見證這一切！」史堤芬居里說：「巴黎是我最喜歡的城市之一，可以在這裏參加這個體壇盛事是很新奇的體驗，特別是能與各國頂尖運動員一起在船上迎接開幕禮，成為巴黎風景的一部分。」他亦滿懷自信道：「就像4戰奧運的『KD』一樣，能代表自己國家出戰是最高的榮幸，期待與這一屆的優秀球員們並肩作戰，我們唯一的目標就是奪得金牌，而最期待的對手自然是打入金牌戰的隊伍！」在旁的「KD」亦表示認同：「完美的回答！」
杜蘭特有望揭幕戰披甲
在季尾有傷的杜蘭特，傷勢康復進度良好，在練波時更試過表演反手「鋤樽」，有望在首仗對塞爾維亞的大戰上陣。當被問到「夢幻隊」內的趣事，他與居里異口同聲表示，當塞爾特人主力達頓到場，隊友們都會高喊「冠軍來了」，相當搞笑，KD亦打趣笑言：「隊內有很多冠軍，他們只是最新的那個，而來季亦不會讓他們輕鬆衞冕！」
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