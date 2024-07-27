咖喱仔首戰五環︰最期待金牌戰！

「這次是我首次參加奧運，有幸能在巴黎見證這一切！」史堤芬居里說：「巴黎是我最喜歡的城市之一，可以在這裏參加這個體壇盛事是很新奇的體驗，特別是能與各國頂尖運動員一起在船上迎接開幕禮，成為巴黎風景的一部分。」他亦滿懷自信道：「就像4戰奧運的『KD』一樣，能代表自己國家出戰是最高的榮幸，期待與這一屆的優秀球員們並肩作戰，我們唯一的目標就是奪得金牌，而最期待的對手自然是打入金牌戰的隊伍！」在旁的「KD」亦表示認同：「完美的回答！」