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七人欖球法國藉地利搶胡
巴黎奧運首天正式賽事將全面開火，各比賽戰場烽煙四起，射擊、跳水、公路單車、柔道、七人欖球及滑板等決出14面金牌。當中男子七欖已定出最後4強，東道主法國於半準決賽淘汰阿根廷，將與南非爭決賽席位。另外斐濟及澳洲兩大熱門則4強會師，且看法國能否憑主場之利，贏得第一面球類隊際金牌！
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