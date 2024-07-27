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龍門陣
食材短缺！選手村蛋都唔多隻
運動員入住選手村後，開始投訴村內「無啖好食」！部分運動員在社交媒體貼文，反映村內食物供應不足，許多食材出現短缺，包括肉類和雞蛋，而且一度提供未經煮熟的生肉，令運動員們感到不滿及困擾。另外，巴黎市內的治安問題亦備受質疑，消息指澳洲單車代表隊以及阿根廷男奧足球員，近日分別遇上盜竊，財物損失慘重。
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