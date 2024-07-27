體育

丹麥單車女將畀車撞無奈退賽

丹麥單車協會宣布，公路單車女子運動員安達臣近日在訓練期間被車撞倒受傷，導致鎖骨斷裂，無奈退出巴黎奧運。「無話可說，只是感到震驚，參加奧運對我來說仍然是一個夢想。」安達臣在社交媒體充滿遺憾寫道。丹麥單車協會隨即宣布其位置由丹麥公路賽冠軍高娜補上。
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