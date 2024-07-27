體育

癲咗？澳洲教練公開撐南韓泳手

自己人都不撐自己國家？澳洲游泳隊教練米高帕爾弗里日前受訪，公開支持自己曾執教的南韓400米自由泳選手金禹旻：「我希望金禹旻游得出色，要勝出比賽，『Go Korea!』」言論一出，引起澳洲奧委會及代表團不滿，強調米高帕爾弗里作為澳洲人，以及代表隊教練團身份，此舉極為不恰當，恐怕需要接受處分。
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